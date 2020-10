Il premier Conte in Abruzzo al forum internazionale del Gran Sasso dell'università di Teramo: "Investire sui giovani e sulla salute"

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è arrivato questa mattina in Abruzzo, a Teramo, per partecipare al forum internazionale del Gran Sasso. Il premier nel suo intervento ha sottolineato come tutelare la salute dei cittadini vada di pari passo con la tutela del tessuto produttivo e dell'economia, riferendosi anche alla situazione dei Paesi europei dove i livelli di contagio sono risaliti a livelli preoccupanti:

Chi non ha preservato la salute dei cittadini è andato a sbattere, non potendo tutelare neppure il tessuto produttivo Stiamo vivendo una stagione di cambiamenti epocali che sono caratterizzati a tutti i livelli da grandi incertezze e notevoli difficoltà. Dobbiamo decifrare il momento che stiamo vivendo. Nessuno può sottrarsi al dovere di interrogarsi e riflettere su questi processi considerando che queste dinamiche producono nella vita quotidiana rischi, insidie, ma anche tante opportunità a saperle cogliere

Al centro delle prospettive di sviluppo e progesso, ribadisce Conte, dev'esserci la persona e nessuno può rinunciare a questo, governando in base ad una scala di valori che vanno sempre e comunque tutelati, dando spazio, fiducia ed investimenti ai giovani ed a tutte le nuove generazioni.