Contagi da Covid tra i lavoratori di Ambiente spa, Catalano (Pd): "Comune inadempiente, aveva il compito di eseguire lo screening"

«Il Comune di Pescara è inadempiente riguardo ai contagi da Covid-19 tra i dipendenti di Ambiente spa perché aveva il compito di eseguire lo screening fra i lavoratori».

A denunciarlo è Stefania Catalano, consigliera comunale del Pd dopo i casi di positività annunciati oggi, giovedì 13 gennaio, nel corso della commissione consiliare.

«L’elevato numero di positivi comunicati oggi all’interno della municipalizzata Ambiente Spa e il contestuale annuncio da parte del Comune, fuori tempo massimo, di una campagna di screening sono la dimostrazione, purtroppo, della scarsa affidabilità degli impegni assunti dalla giunta Masci», sostiene l'esponente democratica, «il consiglio comunale aveva infatti approvato mesi fa un ordine del giorno presentato dal Pd per chiedere alla giunta Masci di sottoporre il personale di Ambiente Spa e delle altre municipalizzate a costanti campagne di screening. Il che, evidentemente, non è mai avvenuto, perché probabilmente la salute di chi presta servizio per i pescaresi è meno importante delle guerre di poltrone interne alla maggioranza di centrodestra».

Poi la Catalano continua: «Chiederemo immediatamente la convocazione di una seduta della commissione Controllo e Garanzia del consiglio comunale e presenteremo una interrogazione urgente per capire quali motivi abbiano impedito alla giunta Masci di rispettare un indirizzo preciso dato dal consiglio comunale approvando una proposta del nostro partito, specialmente in una fase così delicata per l’alta circolazione del virus. La giunta Masci deve dare spiegazioni al più presto, rimediare ai suoi errori e attivare immediatamente quel sistema di controllo che avrebbe dovuto attivare ormai mesi fa secondo quanto chiesto dal nostro ordine del giorno approvato in consiglio comunale».