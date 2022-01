Contagi da Covid fra il personale di Ambiente Spa: il Comune chiederà tamponi periodici ai dipendenti

Il consigliere e capogruppo Udc al Comune Massimiliano Pignoli ha segnalato al presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli la presenza di diversi casi di Covid fra i dipendenti di Ambiente Spa, l'azienda pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti e dell'igiene urbana. L'obiettivo di Pignoli è quello di garantire la sicurezza del personale stesso ma anche la regolarità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Il presidente Petrelli ha fatto sapere che è stata convocata un'apposita seduta della commissione durante la quale saranno invitati i vertici di Ambiente Spa proprio per capire la situazione attuale e valutare la possibilità di intervenire l'azienda richiedendo una serie di tampon regolari anti Covid fra i dipendenti:

"Chiederemo quindi ad Ambiente di muoversi in questo senso presso la Asl, per evitare conseguenze negative per le persone e il rischio di compromettere la copertura dei turni di servizio . Va sottolineato come tra gli oltre 30 soci della società, tutte pubbliche amministrazioni, i comuni di Pescara e Città Sant’Angelo abbiano affidato ad Ambiente anche la gestione dei cimiteri."