Insediate le quattro consulte delle forme associative iscritte all'albo comunale: i nomi dei presidenti

Eletti i presidenti e i membri direttivi delle conslute di settore delle forme associative iscritte all’albo comunale e individuate sulla base della delibera di consiglio 53 del 27 maggio 2021 che ha approvato il “Regolamento per i rapporti con gli enti del terzo settore”.

Di fatto, si sono insediate quindi le consulte come ha spiegato il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, che ha ricordato come questo passaggio sia fondamentale per il nuovo corso dei rapporti fra ente comunale e terzo settore:

"Nella prima fase abbiamo provveduto a rivisitare e a riformulare il testo del regolamento per i rapporti con gli enti del terzo settore, alla luce delle novità introdotte negli ultimissimi anni dal legislatore in questo

ambito; più impegnativo è stato invece depurare l’albo del Comune dal nugolo molto consistente di quelle associazioni che non esistevano più o non sono operative. In questo modo siamo giunti a definire quattro collegi che si identificano in altrettanti settori. Il mio auspicio è che tutte queste realtà si impegnino e fungano da “sentinelle” del territorio, ma soprattutto che siano di stimolo e di pungolo, oltre che portatori di proposte verso l’amministrazione. È un momento di vera democrazia partecipativa che offre a tutti gli attori attivi del terzo settore la possibilità di offrire il proprio contributo al miglioramento delle condizioni sociali e culturali del nostro territorio."

Le consulte sono: Sociale e sanità (presidente Luigi Di Corcia, 100 associazioni e 15 componenti del direttivo), Ambiente e tutela del mondo animale (presidente Riccardo De Melis, 12 associazioni e 7 componenti del direttivo), Cultura e turismo (presidente Isabella Micati, 128 associazioni, 16 componenti del direttivo) e infine Sport e tempo libero (presidente Alberto Carulli, 54 associazioni, e 9 componenti del direttivo).

Il regolamento, nella sua nuova versione definisce forme associative quelle realtà che siano organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo, sportivo e turistico. Esaminati anche i requisiti posseduti dalle varie associazioni prima di includere nell'albo.

I neo presidenti hanno sottolineato l’importanza del ritorno alla piena attività degli organismi delle consulte che devono lavorare a stretto contatto con l’ente per la definizione di iniziative ed eventi che vadano a beneficio degli interessi prioritari della comunità.