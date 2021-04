Dalla Regione 4 milioni di euro per 5 interventi di consolidamento e protezione idraulica del territorio in provincia di Pescara

Quattro milioni di euro dalla Regione Abruzzo per finanziare 5 interventi in provincia di Pescara di consolidamento e protezione idraulica del territorio.

«È il fondo contenuto nella delibera di giunta regionale approvata dal Governo Marsilio», fa sapere il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, «che ha chiuso la procedura istruttoria, con la valutazione dei progetti e delle istanze presentate dai Comuni, sulla scorta dei criteri dettati dal Governo».

«Ringrazio il presidente Marsilio per l’attenzione dimostrata per le esigenze concrete e urgenti delle nostre aree costiere e interne», aggiunge Sospiri, «risorse che tra il 2021 e il 2022 consentiranno la realizzazione di interventi infrastrutturali fondamentali, attesi da anni da Pescara a Montesilvano, da Collecorvino a Carpineto sino a Farindola».

In particolare, sono state assicurate risorse per 846 mila 674 euro destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione Santa Lucia sul territorio di Collecorvino, intervento che andrà a completare gli appalti già in corso o in via di progettazione e che prevedono opere di risanamento e di messa in sicurezza del centro storico del comune pescarese, fondi che saranno disponibili già nel 2021.

Quattro le opere finanziate con erogazioni nel 2022: