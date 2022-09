Il consiglio dice sì al trasporto degli studenti della scuola Antonelli negli altri plessi

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Partito Democratico e dal centrosinistra riguardante l'attivazione del trasporto scolastico degli alunni della scuola media Antonelli, costretti al trasferimento in altri plessi per i lavori partiti a fine agosto. Lo ha fatto sapere il capogruppo in Comune del Pd Piero Giampietro, assieme ai consiglieri Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli.

"Una decisione di buonsenso che abbiamo chiesto dal primo minuto perché ogni investimento nella sicurezza delle nostre scuole è un buon investimento, ma non possono essere solo le famiglie e la scuola a farsi carico di una logistica rivoluzionata in pochissimi giorni. Pensare di riversare nelle strade pescaresi i genitori di 400 alunni che vanno da un quartiere all’altro nell’ora di punta sarebbe senza logica: l’approvazione della nostra mozione impegna ora la giunta comunale nell’attivazione del servizio di trasporto pubblico partendo proprio dalla scuola Antonelli, anche considerando che altre scuole saranno interessati da lavori potenzialmente incompatibili con la presenza degli alunni. Ora vigileremo affinché il servizio sia attivato nel più breve tempo possibile"

Ricordiamo che proprio la questione dei lavori partiti in ritardo nella scuola Antonelli è stata al centro di una polemica e di un botta e risposta proprio fra i consiglieri di centrosinistra, che hanno parlato di un ennesimo pasticcio da parte della giunta Masci, e il vicesindaco Gianni Santilli che aveva parlato di menzogne ricordando che era stata la dirigente scolastica dell'istituto a chiedere lo spostamento degli alunni,