Dal consiglio regionale risoluzione a sostegno degli imprenditori balneari, Sospiri: "Chiediamo piena tutela"

Il consiglio regionale ha approvato un documento a sostegno delle attività di concessione demaniale marittima. Soddisfatto il presidente Lorenzo Sospiri, che in una nota afferma: “L’aula ha dato piena adesione alla risoluzione che ho presentato con il collega Di Matteo per dare sostegno agli imprenditori del settore balneare. Un provvedimento che il consiglio regionale consegna al presidente della giunta per sostenere con forza la posizione dell’Abruzzo nella Conferenza Stato-Regioni e in ogni sede istituzionale dedicata al tema”.

Poi Sospiri spiega: “Chiediamo la piena tutela degli attuali titolari delle concessioni rilasciate sul demanio marittimo, lacuale e fluviale. Poniamo la questione, in Abruzzo non trascurabile, della scarsità della risorsa demaniale da ‘certificare’ tramite mappatura e da verificare con cadenza ventennale. La politica abruzzese e i balneatori chiedono la conferma della durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere sino all’eventuale superamento del limite della scarsità della risorsa naturale e la conferma della piena validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva n. 2006/123/Ce (la cosiddetta "Bolkestein", ndr) ovvero del 28 dicembre 2009”.

Il presidente del consiglio regionale precisa che è “ingiusto e scorretto scalzare per legge il patrimonio di competenze, risorse, investimenti degli attuali imprenditori e che, in caso di rinnovo delle concessioni, questo capitale sia da porre a carico del concessionario entrante e in favore di quello uscente. Inoltre, con questa risoluzione, chiediamo all’esecutivo regionale di farsi promotore dello slittamento dell’efficacia dei titoli concessori esistenti al 31.12.2025”, conclude Sospiri.