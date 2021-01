Il consiglio dei ministri impugna la legge della Regione Abruzzo sulla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quindici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo numero 32 del 20/11/2020, recante "Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per interventi finalizzati alla ripresa post Covid-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni" in quanto la disposizione di cui all'articolo 2 risulta priva di copertura finanziaria, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione".

Lo si apprende, come riferisce l'Adnkronos, dalla nota di Palazzo Chigi diramata dopo il Cdm.