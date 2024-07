Convocata la seduta di insediamento del consiglio comunale, ma la Giunta per ora pare sia "parziale"

È stata convocata per venerdì 19 luglio , alle 10, la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale. Sarà presieduta dal consigliere anziano Giovanni Di Iacovo.

E intanto procedono le trattative dei partiti di maggioranza per la composizione della giunta comunale. Sembrerebbe che, almeno fino al primo consiglio di venerdì, il sindaco nomini solo una parte degli assessori, tra i quali tre donne e un uomo. Una composizione cosiddetta "monca", necessaria però per riunire la Giunta, a pochi giorni dal consiglio comunale. Trapelano i nomi di Patrizia Martelli, Zaira Zamparelli e Valeria Toppetti più Adelchi Sulpizio.

Il valzer tra Forza Italia e Fratelli d'Italia potrebbe anche fermarsi da qui a poche ore. Al centro delle lunghe trattative la questione relativa alle quote rosa, che dovrebbero essere due a testa, ma non è detto. C'è la la necessità, da parte del primo cittadino, di "confermare una squadra compatta e competente", partendo dai più votati. Per il partito di Giorgia Meloni in pole position ci sono: Cristian Orta, Gianni Santilli, Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli. In casa Forza Italia vi sono Eugenio Seccia, Marcello Antonelli, Claudio Croce e il più votato, ossia Massimiliano Pignoli. Tra le donne le uscenti Maria Rita Carota e Patrizia Martelli, e a seguire Valeria Toppetti. Per la Lega dovrebbe esserci la conferma dell'assessore Sulpizio. A Luigi Albore Mascia, eletto con Pescara Futura, invece dovrebbe toccare la presidenza del consiglio. Carica che però potrebbe anche tornare a rivestire Antonelli.

Questa lunga fase di attesa e di scelta delle deleghe, però, è distante dall'altra faccia della città e di tutti quegli operatori (di qualsiasi settore) che non sanno esattamente con chi interfacciarsi a più di un mese dal voto.