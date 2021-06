Convocato un consiglio comunale straordinario per la questione della riapertura delle Naiadi

A distanza di tre mesi dall'approvazione dell'ordine del giorno sulla riapertura delle Naiadi, nulla è cambiato. Per questo, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli ha deciso di convocare una seduta straordinaria dell'assise cittadino il prossimo 24 giugno alle ore 18, per fare il punto della situazione considerando che la struttura resta ancora chiusa ed occorre trovare una soluzione definitiva per far ripartire i lavoratori e il servizio agli utenti.

Alla seduta è stato invitato anche il presidente della Regione Marco Marsilio assieme all'assessore regionale allo sport Quintino Liris, oltre ai rappresentanti dei sindacati e i rappresentanti delle società sportive che ruotano attorno alle Naiadi.

"È noto come il Comune abbia offerto la propria disponibilità a sostenere un’immediata riattivazione degli impianti e credo che oggi si debba affermare con forza che il tempo delle parole è finito. Sappiamo quanto sia rilevante la funzione delle piscine Le Naiadi non solo in senso sportivo e sociale, ma anche per rendere Pescara ancora più attrattiva.

Forse non si è ancora capito che quella de Le Naiadi è una vera e propria emergenza per la città e per il suo comprensorio, oserei dire per l’intera regione. L’immediata ripresa delle attività assume oltretutto un valore ancora più importante riguardo alla tutela dei posti di lavoro; sono tante le famiglie, degli addetti diretti e dell’indotto, che da troppo tempo attendono invano una risposta."

Nel testo si parlava anche della possibilità di utilizzare fondi pubblici del Recovery Plan, ma si tratta di una fare successiva alla riapertura che invece, conclude Antonelli, deve avvenire subito.