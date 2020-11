Consiglio comunale straordinario per votare un documento sul commercio

Consiglio comunale straordinario, oggi pomeriggio, per votare un documento sul commercio che vada in sostegno degli esercenti in questa crisi economica determinata dal Covid-19. Ne dà notizia su Facebook la consigliera di opposizione Marinella Sclocco, esprimendo alcune considerazioni in merito:

"Noi voteremo questo documento ma, cari commercianti, sappiate che la proposta contempla molte istanze già contenute del Decreto Ristori del governo e il Comune di Pescara non ha fatto alcun passo avanti rispetto alle richieste che i commercianti hanno fatto direttamente al sindaco. Dunque, caro sindaco, qual è il tuo impegno nei confronti di questa categoria e di questa città?".

Domande che verranno rivolte anche in aula allo stesso Carlo Masci. L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 16, on line, per la precisione in streaming sul sito Internet del Comune di Pescara.