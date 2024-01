Sì al consiglio comunale straordinario sull'accorpamento scolastico e Giampietro (Pd) promette battaglia in Provincia

Lo scontro politico sull'accorpamento dei comprensivi 1 e 7 si sposta nei palazzi istituzionali. Se il 23 gennaio nella sala consiliare del Comune di Pescara il 23 gennaio si terrà il consiglio comunale straordinario richiesto dai consiglieri comunali del centrosinistra come dagli stessi annunciato all'indomani della decisione presa nell'ambito del Piano regionale della rete scolastica 2024-2025, a portare il tema sul tavolo del consiglio provinciale è stato il già capogruppo comunale del Pd e neo eletto consigliere della Provincia Piero Giampietro.

“Ho voluto subito affrontare l'assurda scelta del centrodestra di sopprimere l'istituto comprensivo 1 di Pescara attivo nel quartiere dove più c'è bisogno di potenziare la scuola e combattere il degrado e che invece il centrodestra ha voluto annettere al comprensivo 7 per ignavia e per tutelare gli interessi elettorali di qualcuno – scrive sul suo profilo facebook -, accorpando anche due istituti comprensivi nell'area vestina: una doppia ingiustizia perché le scuole della nostra provincia hanno i numeri in regola per non subire altri tagli e accorpamenti. Per il centrodestra evidentemente la scuola è solo un numero da tagliare senza alcun rispetto per i territori e i quartieri”. Ci batteremo contro questa scelta anche in Provincia – conclude – assieme a Gianni Chiacchia e Alberto Bartoli, gli altri due consiglieri eletti nella lista di colazione Pescara Provincia Nuova”.

Lunedì 8 gennaio sono stati i consiglieri comunali del centrosinistra a sollevare il caso annunciando sin da subito l'intenzione di convocare un consiglio comunale straordinario che dunque, in sessione aperta, si terrà il 23 gennaio. Consiglieri che hanno denunciato come con l'accorpamento si cancellasse “l'ultima dirigenza di periferia” includendo lo stesso i plessi di Rancitelli e Fontanelle e parlando del rischio di veder nascere un “istituito davvero esplosivo con numeri altissimi: i più alti della città in termini di stranieri, ragazzini rom e ragazzi con disabilità”.

Parole queste pronunciate dalla conigliera comunale del Pd Stefania Catalano che aveva snocciolato anche i numeri riferendo che nel comprensivo 1 dei 516 alunni presenti l'11,31 per cento (il più alto della provincia) è fatto di bambini stranieri e che di ragazzi con disabilità ne conta 43. Numeri che si andrebbero a sommare a quelli del comprensivo 7 che di stranieri ne conta il 5,67 per cento e di piccoli con disabilità 49.

Il dito il centrosinistra comunale lo ha puntato sul presidente della provincia Ottavio De Martinis che, avevano subito detto, sarà invitato a quel consiglio comunale straordinario. Al centro della polemica la decisione messa nera su bianco il 27 dicembre e “in solitaria” con cui aveva deciso per quell'accorpamento poi entrato nella delibera regionale.

A criticarlo è stato subito dopo anche il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli lamentando anche come grave l'altro accorpamento previsto per la provincia di Pescara: quello di Penne che metterà insieme i plessi di Civitella Casanova e quello di Farindola. Blasioli che ha parlato anche di possibili vizi di procedura invitando i sindaci di Pescara e Penne a valutare la possibilità di impugnazione e di vero e proprio “sgarbo” fatto al territorio dato che nella redistribuzione la provincia di Teramo non è stata toccata.

Parole le sue che hanno portato alla replica proprio di De Martinis che parlando di “scarsa onestà intellettuale” del centrosinistra ha ripercorso la vicenda che lo ha spinto a prendere quella scelta “obbligata” che per lui era più che altro un “correttivo” a fronte dell'altra possibilità, accorpare l'istituto Manthoné con l'istituto Di Marzio, e replicando a Blasioli che a fare lo “sgarbo” sarebbe stato in realtà l'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale che ha escluso dal dimensionamento la sua provincia, cioè proprio quella di Teramo. Occasione anche per far sapere che di questo aveva informato formalmente con una lettera sia il presidente della Regione Marco Marsilio che quello del consiglio regionale Lorenzo Sospiri chiedendo di rivedere le decisioni e rimarcando che ai tavoli provinciali era emerso come, se proprio c'era una provincia dove non andavano fatti accorpamenti, era quella di Pescara.

Parole che avevano portato Blasioli a rispondergli tacciando lui e i sindaci, quello di Pescara in primis, di scrivere “letterine” invece di fare quella che sarebbe a suo parere l'unica cosa da fare: impugnare la delibera regionale.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Carlo Masci chiarendo anche la posizione dell'amministrazione a chi ipotizzava una sorta di silenzio assenso. Il primo cittadino ha infatti scritto al presidente della Provincia e a Quaresimale esperimento “preoccupazione e disappunto” per la decisione di accorpare i comprensivi 1 e 7 parlando del rischio “di penalizzare l'offerta educativa e formativa” delle zone interessate e chiedendo l'apertura di un tavolo.

Quel tavolo per ora sarà pubblico e cioè sarà quello del consiglio comunale straordinario del 23 gennaio.