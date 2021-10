Primo consiglio comunale a Penne, si insedia il neo sindaco Petrucci

Il neo sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, si è insediato ieri pomeriggio in occasione del primo consiglio comunale convocato sotto la sua amministrazione. Si è proceduto al voto per le varie commissioni (bilancio, elettorale, lavori pubblici) ed è stata proclamata la giunta che governerà il capoluogo vestino nei prossimi 5 anni. Dopo il giuramento, il primo cittadino si è recato a cena con i componenti della lista Penne Viva per celebrare questo nuovo inizio: "Ieri sera - scrive oggi Petrucci sui social - abbiamo festeggiato il nostro primo consiglio comunale. Ho una squadra meravigliosa! Grazie Luigi Labbro Francia".

Presenti, all'assise civica, anche i due consiglieri di opposizione eletti nelle file di Penne Ribelle: Gabriele Frisa e Sonia Marini. Quest'ultima, 35 anni, è alla prima esperienza politica e, nel suo discorso di debutto, ribadendo l'attenzione per l'ambiente, il randagismo e la cura del territorio, ha dichiarato: "Per noi la parola d'ordine sarà il rispetto. Vogliamo lavorare nutrendo il massimo rispetto per ognuno di voi, ma nemmeno un briciolo di timore reverenziale. Siamo convinti che sia il rispetto l’ingrediente di cui abbiamo maggiormente bisogno, e non il timore. Facciamoci trovare pronti, perché quando l’emergenza sanitaria sarà soltanto un brutto ricordo non scompariranno certo le difficoltà che i nostri concittadini vivono ogni giorno".