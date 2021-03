Il consiglio comunale approva le modifiche al Dup: fra i lavori anche la riqualificazione del verde lungo Corso Vittorio Emanuele II

Approvato dal consiglio comunale un provvedimento riguardante la modifica al Dup 2021/2023 che prevede l'inserimento di quattro importanti interventi in città. Lo hanno fatto sapere il sindaco Masci assieme al vicesindaco Santilli, aggiungendo che le opposizioni del Pd e M5s avevano presentato due istanze di sospensiva bocciate dall'aula.

Le opere finanziate sono:

la messa in sicurezza del versante collinare della ex Cava Cetrullo di via di Sotto, a Pescara Colli, già a partire dal 2021, per un investimento complessivo di 900.000 euro

riqualificazione del verde urbano lungo Corso Vittorio Emanuele II per un importo complessivo di 365.000 euro, di cui 50.000 di fondi propri dell’ente

adeguamento sismico e antincendio della Scuola statale Michetti di Via del Circuito, per complessivi 1,230.000 milioni di euro, grazie a un finanziamento ministeriale e a quanto previsto dal Piano di Edilizia scolastica regionale

realizzazione di lavori di riqualificazione e affidamento in gestione del centro sportivo Muccioli a Colle Breccia (559.966 euro),

Sul verde pubblico, Masci sottolinea l'importanza di questo intervento in corso Vittorio Emanuele II dove da tempo si assiste a un depauperamento del patrimonio arboreo dovuto anche ai parassiti:

Oggi finalmente passeggiando su quella via non dovremo più girarci dall’altra parte di fronte a quei lecci morenti. Sulla scuola Michetti, oggi raggiungiamo un obiettivo che sconfessa le continue accuse di quanti hanno sempre sostenuto che non avremmo mantenuto gli impegni assunti. Oggi siamo pronti al totale recupero della “Michetti”, a dispetto di chi aveva tuonato contro il temporaneo utilizzo di quella struttura per il cosiddetto “piano freddo”. Senza alcun ritardo, dunque, possiamo dire al personale scolastico e alle famiglie che quella struttura tornerà a nuova vita

Il vicesindaco Santilli evidenzia come la risposta per Corso Vittorio Emanuele II sia importante per abbellire la città e una delle sue arterie più importanti, attesa da commercianti e residenti con alberi e cespugli messi a dimora e pensiline con vegetazione rampicante. Sulla scuola Michetti ha aggiunto: