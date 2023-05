Amedeo Volpe è il nuovo consigliere comunale della Lega: formalizzate le dimissioni di Vincenzo D'Incecco

Primo giorno sotto gli scranni del consiglio comunale per Vincenzo D'Incecco che a Palazzo di Città rivestiva anche il ruolo di capogruppo. Le annunciate dimissioni si sono concretizzate nella seduta del consiglio comunale del 29 maggio con la formalizzazione della surroga per cui al suo posto siederà da ora Amedeo Volpe.

A D'Incecco che è anche capogruppo regionale del Carroccio, è andato il saluto del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che lo ha ringraziato per “i quattordici anni passati in consiglio comunale e spesso condotti fianco a fianco. Continua nel suo ruolo di consigliere regionale dove opererà per il bene del territorio. A lui va il mio ringraziamento”.

Antonelli ha anche accolto Volpe ricordando che consigliere comunale l'esponente della Lega lo era stato già nella legislatura 2009-2014 e che dunque “riprende un percorso interrotto per qualche anno”.

Il nuovo consigliere da parte sua ha ringraziato il collega D'Incecco e ringraziato tutta l'aula per l'accoglienza dimostrata. In aula c'era anche l'ormai ex consigliere comunale che con un post ha sottolineato la volontà di esserci per “salutare l'ingresso del collega e amico Amedeo Volpe. Sono felice di avere lasciato il mio scranno a lui – scrive D'Incecco - persona seria e concreta e soprattutto amico di mille battaglie.Continuerò a lavorare per Pescara dal Consiglio Regionale e sempre da lì preparerò e deciderò le mie scelte future avendo a cuore solo ed esclusivamente il bene del mio territorio e soprattutto le idee che da sempre hanno caratterizzato il mio impegno politico”.