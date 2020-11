Consiglio sul commercio, chiesta l’estensione di giorni e orari della ztl per la movida

Il consigliere comunale del Partito Democratico Giampietro commenta la seduta online dell'assise civica che ieri è stata dedicata, in via straordinaria, all’emergenza economica nell’emergenza sanitaria con l'obiettivo di votare un documento ad hoc sul commercio. Per l'esponente Dem "ognuno deve fare la sua parte", in quanto si tratta di un "tema centrale" per una città come Pescara che vive di terziario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In consiglio, riferisce Giampietro, "abbiamo chiesto che il Comune, che trasmetterà a Regione e governo le richieste degli esercenti, nelle prossime ore dia risposte alle richieste arrivate dalle associazioni su temi di sua diretta competenza, a partire dall’estensione dei giorni e delle ore della ztl di via Cesare Battisti e via dei Bastioni".