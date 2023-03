A Palazzo di Città il consiglio comunale dei bambini e delle bambine: si dibatte di verde, menù scolastici e cassette di pronto soccorso

Bambini e bambine hanno animato la sala consiliare nella giornata loro dedicata. Sono stati loro, 53 in tutto, i protagonisti sui banchi dell'aula di Palazzo di Città alla presenza oltre che dei suoi componenti, anche di docenti, genitori e ragazzi.

“Un momento di grande partecipazione – afferma il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli –. Una vera e propria celebrazione dello spirito democratico come valore che va inculcato nei ragazzi fin dalla più giovane età. Oltretutto abbiamo avuto modo di ascoltare suggerimenti davvero importanti che facciamo nostri e che cercheremo di applicare alle soluzioni dei problemi che ci sono stati esposti nei loro interventi dai singoli consiglieri”. “Il consiglio comunale delle bambine e dei bambini rappresenta un momento di grande rilievo per tutta la comunità – aggiunte il sindaco Carlo Masci - perché i più piccoli sono il futuro di Pescara e per loro va compiuto ogni sforzo affinché dispongano di tutti gli strumenti educativi e formativi per raggiungere l’età adulta in modo positivo”.

Il portavoce del consiglio, il giovanissimo Stefano Miani, ha quindi annunciato i singoli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea: analisi degli spazi verdi nella città, richiesta di modifica dei menù della refezione scolastica e verifica dei contenuti delle cassette di pronto soccorso.

In merito al primo argomento è emersa forte la richiesta di alcuni alunni presenti affinché sia molto alta la vigilanza e la tutela degli spazi verdi della città. Sono infatti complessivamente 64 i parchi e 20 le aree verdi non recintate che l’amministrazione monitora e di cui gestisce la manutenzione. È stato inoltre sottolineato in alcuni interventi come siano ripetute le azioni vandaliche e come allo stesso tempo vengano manomessi e danneggiati i giochi per bambini.

Nel rispondere l’assessore alla Pubblica istruzione e all’Edilizia scolastica, Gianni Santilli, ha ricordato, come divulgato in questi giorni dalla stampa locale, “che prima dell’inizio dell’estate saranno completati interventi per circa 2.457 nuove piantumazioni in aree verdi e vie (in 40 siti di intervento), e per 232 giochi e strutture antitrauma con un investimento di circa 600mila euro 600mila euro dedicati al potenziamento dei parchi cittadini”. Santilli ha invitato tutti, ragazzi e genitori, a partecipare a questa “azione di vigilanza di cui va rimarcata l’importanza al fianco del sistema di videosorveglianza presente o di prossima attivazione in numerosi aree verdi di Pescara”. E’ stata inoltre ricordata la neonata sezione dedicata ai parchi disponibile sul sito istituzionale online del Comune di Pescara, ove è possibile per ogni cittadino aggiornarsi sui lavori di manutenzione dei parchi e delle aree verdi di Pescara e quindi conoscere lo stato dei luoghi che magari si potrà decidere di visitare per fare jogging o una passeggiata.

Molto sostenuto è stato anche questa mattina il dibattito sulla situazione del servizio mensa, con i ragazzi che hanno evidenziato nei loro numerosi interventi alcune criticità riguardanti la varietà dei menù, l’asserito ritardo orario del servizio e, in ultimo, la qualità di alcune pietanze. In Consiglio erano presenti anche i rappresentanti della società La Serenissima (con la responsabile organizzativa e la dietista), aggiudicataria del servizio, oltre al rappresentante della commissione mensa e alla responsabile del servizio per il Comune. L’assessore Santilli si è impegnato a effettuare le verifiche richieste, in particolare su alcune scuole, ma ha anche sottolineato “come l’attenzione su questo tema delle mense sia altissima, come pure l’impegno delle strutture deputate a questo servizio”.

Lo stesso impegno è stato assunto anche riguardo alle segnalazioni, giunte durante i lavori, rispetto alla verifica dei contenuti delle cassette di pronto soccorso nelle scuole. I ragazzi hanno infatti richiesto una maggiore frequenza delle verifiche dei contenuti delle stesse, in qualche caso una diversa dislocazione nei locali scolastici e, infine, un accertamento complessivo sulla presenza e sulle competenze necessarie per l’utilizzo dei defibrillatori cardiaci nei plessi della città.