L'appello dei consiglieri del M5s ai cittadini: "Uniamoci per difendere gli alberi da abbattere in via Pantini"

Ieri 18 maggio i consiglieri comunali pentastellati hanno tenuto una riunione aperta ai cittadini in via Pantini per discutere delle strategie da attuare per tutelare gli alberi a rischio abbattimento per il progetto della nuova strada

Unire le forze e gli intenti per salvare gli alberi a rischio abbattimento in via Pantini. I consiglieri comunali del M5s Erika Alessandrini, Paolo Sola, Massimo Di Renzo e Giampiero Lettere hanno incontrato ieri i cittadini in una riunione che si è svolta sul posto, in via Pantini dove per il progetto della nuova strada si rischia di dover tagliare 58 alberi alcuni dei quali monumentali.

I consiglieri hanno voluto informare i cittadini che non conoscevano ancora la vicenda, spingendo le realtà associative e la società civile pescarese a un'azione comune di tutela del patrimonio verde.

Per i pentastellati, la proposta alternativa avanzata dal Movimento 5 Stelle per salvare l’area verde in questione recuperando lo spazio necessario per la nuova strada all’interno delle aree private adiacenti Via Pantini, a dispetto di quanto millantato dal centrodestra, resta in piedi ed attende la valutazione da parte degli uffici, stante la volontà politica di ragionare ad alternative che non prevedano abbattimenti. I consiglieri Di Renzo e Lettere:

“Troppo comodo liquidare una proposta alternativa come non percorribile quando non si è fatto nulla neppure per valutarla a conferma, una volta di più, della sufficienza con cui il centrodestra continua a trattare chiunque cerchi di preservare il patrimonio arboreo della città attivando un ragionamento, siano essi consiglieri comunali o cittadini che si attivano raccogliendo migliaia di firme. Scriveremo alla Soprintendenza e al Ministero che ha elargito i fondi, per chiedere di verificare l’opportunità di un progetto pubblico che intende abbattere alberi secolari all’interno di una riserva integrale come nulla fosse”.

Nei prossimi giorni saranno organizzate altre riunioni per proseguire l'attività di sensibilizzazione e per organizzare una manifestazione di piazza per la tutela degli alberi.