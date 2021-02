L'attacco dei consiglieri del M5s per il voto contrario del centrodestra sulla legge antifascista Stazzema: "Una vergogna"

Duro attacco dei consiglieri comunali del M5s all'amministrazione Masci dopo il voto di ieri, in consiglio comunale, riguardante l'ordine del giorno presentato dai consiglieri pentastellati sulla pubblicizzazione nei canali ufficiali del Comune di Pescara dell'iniziativa "Legge antifascista Stazzema" riguardante la punibilità per la divulgazione di messaggi, riferimenti e propaganda al partito fascista e nazionalsocialista tedesco attraverso strumenti telematici, informatici e canali social.

Il centrodestra, infatti, ha votato contro il provvedimento scatenando le critiche dei consiglieri, come ne caso di Paolo Sola:

"L’ennesimo atteggiamento di chiusura mentale di una maggioranza arrogante che dimostra di essere molto lontana da quei valori antifascisti che, invece, chiunque occupi cariche pubbliche dovrebbe ribadire. Un voto tanto consapevole da togliere credibilità anche a celebrazioni e ricorrenze sul tema della Shoah che evidentemente il centrodestra pescarese usa solo come vetrina mediatica”

Da novembre i moduli sono disponibili in tutti i comuni italiani per consentire di aderire con l'obiettivo di raggiungere le 50 mila firme per portare la legge in parlamento, ed i consiglieri spiegano come a distanza di mesi le firme a Pescara erano pochissime, segno che nulla era stato fatto per segnalare l'iniziativa sul territorio:

Da qui la nostra richiesta di informare adeguatamente la cittadinanza attraverso i canali ufficiali del Comune, sostenuta però in Consiglio solo dagli altri gruppi di minoranza e stroncata invece dal centrodestra I cittadini di Pescara hanno sicuramente un’altra sensibilità e lasceremo che questa vergogna resti solo di Masci e compagni, facendoci portavoce come Movimento 5 Stelle di un’iniziativa di civiltà a cui Pescara saprà rispondere con la giusta partecipazione

Per sottoscrivere la proposta c'è tempo fino al 31 marzo recandosi all'Urp del Comune dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.