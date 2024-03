La critica dei consiglieri d'opposizione: "L'amministrazione di Pianella continua a perdere fondi e occasioni"

I consiglieri d'opposizione di Pianella della lista "Insieme oggi per il domani"Francesco Chiarieri, Sandro Marinelli, Romeo Aramini e Giorgio Pozzi attaccano l'amministrazione comunale del sindaco Taddeo Manella in merito all'ultima seduta del consiglio comunale e alla perdita di alcuni bandi per fondi europei ai quali partecipare per il rilancio della città:

"Anche durante l’ultimo consiglio comunale svoltosi in Municipio lo scorso 14 marzo i cittadini pianellesi hanno, loro malgrado, assistito ad uno spettacolo vergognoso messo in piedi dal Sindaco Taddeo Manella, il quale ha ritenuto necessario rivolgersi ad uno dei consiglieri di opposizione definendolo “professorino” ed “ammorbante”. Inutile ribadire che, molto probabilmente, non è ancora consapevole del ruolo che riveste oggi, primo cittadino e che lui più di tutto dovrebbe rappresentare l’esempio di educazione e compostezza, in particolare nella sala consiliare.

Ciononostante il nostro gruppo continua ad essere propositivo. Il 19 marzo abbiamo depositato una mozione che prevede la modifica del dup (documento unico di programmazione) e/o del piano triennale delle opere pubbliche per consentire al nostro comune di partecipare ad un bando ministeriale che potrebbe assegnare le somme necessarie alla realizzazione di una ciclovia, intercettando il cosiddetto fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, istituito con la Legge 179/2022.

Difatti il nostro programmo elettorale, come quello della maggioranza, riportava la volontà di realizzare e recuperare percorsi agro-turistici e naturalistici anche ciclabili; finora, però, non risultano effettivamente interventi da parte di sindaco o giunta che possano in qualche modo occuparsi di questi aspetti. Vogliamo continuare a stimolare la maggioranza che sembra dormire un sonno perenne sperando di ricevere ascolto, essendo trascorso quasi un anno dalle elezioni.

Impossibile dimenticare che la stessa maggioranza, solo qualche mese fa, ha perso ben € 200.000,00 che avrebbero efficientato le strutture sportive locali e ben € 100.000,00 per demolire parte della scuola primaria di Cerratina vedendo nascere un piccolo parco pubblico; in entrambi i casi, il nostro gruppo aveva avanzato proposte alternative che sono state puntualmente rigettate amaramente quando, numeri alla mano, sarebbero state finanziate.”

I consiglieri concludono:

“Siamo davvero stanchi di assistere a questa superficialità che i nostri concittadini non meritano: è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, studiare e portare risultati al nostro meraviglioso territorio”