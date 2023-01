Visita dei consiglieri di Fratelli d'Italia di Pescara e Montesilvano alle forze dell'ordine: "Grazie per il lavoro svolto ogni giorno"

Una visita nella caserma dei carabinieri di Montesilvano e nella questura di Pescara per ringraziare le forze dell'ordine per l'arresto di Matteo Messina Denaro. I gruppi consiliari e i rappresentanti provinciali di Fratelli d'Italia si sono recati questa mattina 18 gennaio nelle relative sedi delle forze dell'ordine come omaggio dopo l'operazione che ha portato all'arresto del boss della mafia in Sicilia e per il lavoro svolto ogni giorno con sacrificio.

A Montesilvano erano presenti il coordinatore provinciale del partito Stefano Cardelli, il consigliere e capogruppo Marco Forconi con delega alla sicurezza, il consigliere Valter Cozzi, l'assessore Francesco Di Pasquale, l'ex sindaco Pasquale Cordoma segretario cittadino, la consigliera Laura Silvetti. Il loro ringraziamento è andato ai militari dell'Arma per l'ottimo lavoro svolto quotidianamente ed in occasione dell'importante operazione portata a termine con la cattura di Messina Denaro.

A Pescara invece, ricevuti dal questore Luigi Liguori, il consigliere comunale Alfredo Cremonese con Carola Profeta del Dipartimento famiglia Fratelli d'Italia provincia di Pescara. Cremonese:

"L'arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia ma bisogna ricordare che gli uomini e le donne in divisa ogni giorno rischiano la propria vita per salvaguardare l'incolumità pubblica e garantire la sicurezza dei cittadini ed è nel ricordo di quanti hanno perso la vita per farlo che la politica deve fare la propria parte che è quella di creare norme e fornire mezzi a tutela degli operatori di polizia."

Carola Profeta:

"Sono molto onorata, anche per le mie origini siciliane, oggi, di portare il mio ringraziamento alle Forze dell'Ordine per tutto ciò che fanno, ogni giorno, per garantire la nostra sicurezza e la democrazia, in particolar modo per complimentarmi per la cattura del boss della mafia Matteo Messina Denaro. Lo Stato vince sempre"

(la visita nella caserma dei carabinieri a Montesilvano)