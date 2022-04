Il consigliere Orta replica a Pettinari dopo le accuse all'amministrazione Masci: "Dichiarazioni farneticanti e da campagna elettorale"

Il consigliere comunale di maggioranza Cristian Orta replica al consigliere regionale Domenico Pettinari, dopo il video postato sui social dal pentastellato nel quale attacca duramente l'amministrazione comunale Masci per lo stato di degrado della città e crisi economica dei commercianti. Per Orta, si tratta di un video farneticante, che rientra nella campagna elettorale per il Comune avviata dallo stesso Pettinari, con accuse infondate:

"Anche Pettinari appartiene alla schiera, si ricorderà, di quanti promisero di aprire le istituzioni come scatolette di tonno; in realtà il suo unico obiettivo è quello di scalare il potere attivando una macchina del fango nella quale ha dimostrato di trovarsi a proprio agio. I cittadini hanno certamente il diritto, ci mancherebbe altro, di esternare le proprie idee sui temi più importanti della città, ma a queste persone qualcuno deve pur dire che il rischio di essere usati come strumenti elettorali è molto forte. Io mi chiedo e mi chiederei: dov’era il vicepresidente del consiglio regionale Pettinari durante i due anni di pandemia che abbiamo affrontando creando uno degli hub vaccinali più apprezzati del Paese, visto che oggi viene a dirci che la città è morta, che Pescara è una città sporca, che i commercianti dovrebbero reinventarsi. E inoltre, il vicepresidente del Consiglio Pettinari cosa ha mai fatto per Pescara e per queste persone? Rispondo io: assolutamente nulla!"

Secondo Orta, Pettinari butta il classico sasso nello stagno senza proporre soluzioni per risolvere i problemi, con l'amministrazione Masci che ha trovato una situazione di degrado assoluto a Pescara al momento dell'insediamento ed oggi la situazione è migliorata sensibilmente:

"Abbiamo rimesso in condizioni più che accettabili parchi e aree verdi, e con questi - in tempi record – abbiamo reso di nuovo fruibile la stessa Pineta dannunziana colpita e offesa da un drammatico incendio; abbiamo programmato uno straordinario salto di qualità nella gestione dei rifiuti di cui si stanno già vedendo gli effetti, tanto è vero che sfrutteremo l’economia circolare e costruiremo nuovi impianti. A Pescara abbiamo messo in piedi la più imponente programmazione di infrastrutture mai vista: il nuovo porto, il prolungamento dell’Asse Attrezzato, la strada-pendolo, l’abbattimento del ferro di cavallo, il recupero delle periferie sono solo alcuni esempi e obiettivi che realizzeremo. Su Pescara sventola inoltre la Bandiera Blu, non era mai accaduto, stiamo lavorando per rilanciare il nostro fiume e stiamo efficientando dal punto di vista energetico scuole e pubblica illuminazione. Il masaniello Pettinari sono sicuro ci regalerà altre “perle”, ai pescaresi auguro invece di conservare la propria libertà di pensiero e di non essere in balìa di opportunismi imbarazzanti”.