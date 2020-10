Il consigliere D'Incecco replica a Pettinari su Fosso Grande: "Analisi imprecisa e senza riscontri"

Un'analisi confusa e senza riscontri quella fatta questa mattina dal consigliere M5s Pettinari sulla situazione di Fosso Grande. Lo ha detto il consigliere regionale e comunale della Lega D'Incecco, replicando all'allarme lanciato dal pentastellato sulla possibilità di nuove esondazioni e danni per la popolazione-

Secondo Pettinari, lo ricordiamo, le risorse stanziate da Comune e Regione sono insufficienti ed utilizzate in modo errato, senza interventi realmente incisivi per prevenire possibili nuovi allagamenti:

“Il pentastellato con stelle spuntate siede in consiglio regionale e dovrebbe essere a conoscenza che l’importo di 60mila per i lavori di manutenzione riguardanti Pescara proviene da fondi di derivazione regionale,frutto di un emendamento da me presentato lo scorso anno; trattasi di un intervento ordinario, in questo momento necessario,che avrà inizio a breve”