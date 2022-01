L'appello della consigliera Stella (M5s): "Area vestina abbandonata, fondi del Pnrr anche alla medicina territoriale"

La consigliera regionale del M5s Barbara Stella interviene in merito alla questione della sanità territoriale nell'area vestina, parlando di una situazione difficile con l'ospedale di Penne sempre più depotenziato e svuotato dei servizi essenziali e di personale, con tante strutture di vario livello che, se messe a regime, potrebbero fornire un ottimo servizio sanitario ai cittadini di quel territorio, soprattutto in questo periodo di pandemia:

"Ne è un esempio lampante l’ospedale di Penne che negli ultimi anni è stato sempre più depotenziato e svuotato di mezzi e personale e di cui ormai da tempo si attende una reale riqualificazione, al di là delle tante intenzioni troppo spesso decantate dalla maggioranza di centro destra regionale e mai attuate. Inoltre, in merito alle recenti notizie di implementazione degli hub vaccinali nella nostra Regione per accelerare la campagna vaccinale anti-covid per i bambini dai 5 ai 12 anni e per gli over 50, auspico l’immediata riapertura del centro vaccinale di Pianella situato nella scuola dell’infanzia e recentemente ristrutturato grazie ai fondi per l’emergenza Covid, che oltretutto eviterebbe ai cittadini di spostarsi per decine di chilometri, consentendo di non ingolfare gli altri centri vaccinali.

I fondi del PNRR, parte dei quali dedicati alle Case della comunità, sono un’occasione importante per la nostra Regione per colmare le conseguenze di anni di depauperamento delle strutture e dei servizi sanitari dalle aree interne. È necessario innanzitutto cambiare visione e considerare le aree interne non più come territori di serie B bensì come bacini che hanno importanti margini di sviluppo economico sia sotto il profilo turistico che produttivo, fornendoli quindi dei servizi essenziali soprattutto sul profilo sanitario.”

La Stella quindi sollecita una divisione dei fondi del Pnrr che sia pensata per realizzare una sanità a portata di cittadino, più efficiente e in grado di garantire prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche su tutto il territorio anche e soprattutto nell'area vestina che ha un bacino di oltre 60 mila cittadini.