Si terrà a Città Sant’Angelo l’XI congresso regionale della Uil Abruzzo. L'importante appuntamento offrirà l’occasione per un confronto a tutto campo sui temi di più stringente attualità che riguardano la nostra regione come l’occupazione, le prospettive offerte dalla zona economica speciale, le politiche industriali, il ruolo delle imprese e quello delle istituzioni, lo sviluppo e la crescita.

Saranno presenti i vertici della Uil, regionale e nazionale, e ben 220 delegati. Si parte giovedì 7 luglio alle 14.30 con l'apertura dei lavori a cura di Michele Lombardo, segretario generale della Uil Abruzzo, seguito da Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, dai segretari di Cgil e Cisl Abruzzo e Molise, dai rappresentanti di Confindustria e da Mauro Miccio, commissario straordinario della zona economica speciale in Abruzzo. Conclusioni affidate a Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.

Venerdì 8 luglio si riprende alle ore 9 con Alfredo Moschettini, tesoriere Uil Abruzzo, poi toccherà al senatore Luciano D’Alfonso, presidente della Commissione Finanza del Senato, e a Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo. Conclusioni di Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil.

“Abbiamo pensato a questo momento – spiega Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo – non solo come all’appuntamento saliente della vita sindacale, ma anche come ad un’occasione di confronto con i decisori politici: a loro porteremo le nostre istanze, li inviteremo ad introdurci alle loro posizioni con un confronto dal vivo, li metteremo in contatto reale con la nostra base, che è espressione del mondo del lavoro in Abruzzo. Saranno due giorni in cui, quindi, emergerà ancora di più il volto costruttivo della Uil, da sempre e ora ancora di più protagonista del bene comune”.