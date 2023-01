XV congresso Radicali Abruzzo: sabato 7 gennaio l'elezione delle nuove cariche

I Radicali Abruzzo vanno a congresso. Come da tradizione Radicale, ogni anno anche l’associazione territoriale tiene il suo congresso per rinnovare la dirigenza con l'elezione delle nuove cariche. La riunione si terrà sabato 7 gennaio dalle ore 10 ne "La Scarpetta", in via Giovanni Caboto 19, a Pescara.

“Il carattere democratico della nostra associazione”, fa sapere il segretario Riccardo Varveri, “fa sì che chiunque può iscriversi e votare fino all’ultimo secondo. Sarà un momento per fare il punto sulle iniziative dell'anno passato e per discutere e tracciare la strada per l'anno che ci aspetta”.