Confermato il finanziamento di 18 milioni di euro per il Centro ricerche marine nell'ex Cofa, Masci: "Una notizia straordinaria"

Arriva la conferma ufficiale della concessione del finanziamento da 18 milioni di euro per il Progetto di riqualificazione urbana, nell'area ex Cofa sul lungomare sud di Pescara, per l’insediamento del Centro di ricerca per le attività marine. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci che poco fa ha ricevuto la conferma dal direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Paolo Esposito che ha firmato la concessione dei fondi dopo un'attenta e approfondita fase istruttoria di verifica.

Secondo il sindaco, si tratta di una notizia straordinaria per Pescara per un progetto che avrà una ricaduta sociale, economica e culturale fondamentale per le prospettive di crescita del capoluogo: oltre al centro di ricerca verranno infatti realizzati spazi urbani e piazze, sala conferenze, un parco, laboratori e un polo congressuale.

"Si tratta di un giorno storico per Pescara, con il finanziamento di un’infrastruttura che cambierà il volto della città e dell’area del lungomare sud, grazie all'attivazione di sistemi di innovazione 5.0 che sono parte integrante del progetto a suo tempo presentato dall'università d'Annunzio, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Pescara, dalla camera di commercio Chieti-Pescara, da Confindustria Chieti-Pescara, insieme ad altri partner. Evidentemente la commissione di valutazione nazionale, nel confronto con le altre realtà italiane, ha colto non soltanto il valore del progetto, ma anche il ruolo fondamentale e il peso sostanziale della città di Pescara, quale centro nevralgico in pieno sviluppo dell'eco-sistema dell'Abruzzo costiero."

"Pescara corona un altro sogno: vedremo riqualificata una zona strategica della città, a due passi dal porto turistico, abbandonata da oltre venti anni. Un altro "buco nero" che trova la sua definitiva rigenerazione attraverso un progetto di eccezionale valenza culturale, sociale ed economica per la nostra amata città. Ringrazio il presidente Marsilio che poco fa mi ha contattato per confermarmi questa meravigliosa novità, il presidente Sospiri, il rettore Caputi, il presidente Strever, il presidente Pagliuca, il presidente Pagano, i consiglieri comunali di maggioranza di Pescara, per tutti cito il presidente Antonelli.

Tutti insieme abbiamo creduto al progetto sin dal primo momento, impegnandoci fino in fondo affinché Pescara potesse cogliere questo obiettivo e guardare davvero al futuro: un progetto di grandissima qualità architettonica e ambientale, un'infrastruttura socio-economica, capace di creare valore dal sapere della nostra comunità. Un centro di ricerca universitario, aperto alle imprese, in particolare alle start-up, unico in Italia, collegato al mare in senso didattico e fisico, con ampie zone verdi, paesaggio dunale, area di scambio e condivisione, strutture all'avanguardia, auditorium, il tutto eco-sostenibile, perfettamente inserito nel cuore della città, totalmente fruibile dai cittadini."

Masci evidenzia anche che Pescara sta diventando un punto di riferimento sociale, economico e produttivo per il medio Adriatico. Ora inizierà la fase più complessa della progettazione esecutiva dell'opera spiega il primo cittadino:

"L'area portuale, già in totale trasformazione con la realizzazione del nuovo porto e degli interventi di riqualificazione urbana di via Andrea Doria, delle riviere e del water-front, diventerà ancora più bella e più vivibile.La notizia della concessione del finanziamento smentisce categoricamente alcune notizia infondate e strumentali, di ridimensionamento del progetto e di dimezzamento delle risorse, che solo qualche settimana fa erano state fatte circolare in ambienti di centrosinistra."