Conferita la cittadinanza onoraria angolana al violinista Squarcia rappresentante della minoranza italiana a Fiume

Cerimonia ufficiale in sala consiliare del municipio di Città Sant'Angelo ieri 6 febbraio per il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Francesco Squarcia, noto violinista e rappresentante della minoranza italiana di Fiume nel mondo. La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco angolano Matteo Perazzetti che ha consegnato al musicista la pergamena: "Un personaggio che costituisce una pietra miliare nella storia del nazionalismo italiano e dell'orgoglio tricolore."

Perazzetti, da noi raggiunto, ha dichiarato:

"Il maestro Squarcia ha ricevuto la cittadinanza nel 2019 in una seduta del consiglio comunale dove all'unanimità fu votata la mozione all'unanimità. Due personaggi che rappresentano i simboli di altrettante pagine storiche terribili della nostra storia ovvero della persecuzione nazista contro gli ebrei e la Shoah, e l'altra persecuzione delle Foibe, degli esuli istriani e di Fiume che sono dovuti fuggire dalle loro terre per le persecuzioni comuniste di Tito. Un dramma che per troppo tempo è stato dimenticato. Ieri il maestro è venuto in città dove gli abbiamo consegnato la pergamena e dove si è esibito davanti a tutti i presenti per un momento davvero emozionante".

Proprio in merito alle Foibe, venerdì 10 febbraio nel teatro comunale si terrà l'evento organizzato dall'amministrazione comunale per il Giorno del Ricordo dove, dalle ore 10, gli studenti delle scuole saranno protagonisti del ricordo del massacro degli esuli istriani, fiumani e dalmati avvenuto fra il 1943 ed il 1945.