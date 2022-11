Conferita la cittadinanza italiana ad altri 12 residenti nella nostra città [FOTO]

Nuova cerimonia di conferimento delle cittadinanze italiane nel Comune di Pescara nella mattinata odierna, venerdì 18 novembre, per 6 persone straniere residenti nella nostra città.

«L’acquisizione della cittadinanza italiana rappresenta per tutti gli stranieri un importantissimo traguardo; è la fine di un percorso che li ha visti abbandonare la propria terra d’origine e spesso i propri affetti, con la speranza di trovare nel nostro bel Paese nuove e maggiori opportunità», dice l’assessore ai Servizi Demografi, Patrizia Martelli, commentando la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana.

«Lo scopo di questo evento», continua l’assessore Martelli, «è quello di far sentire i neo cittadini italiani membri attivi della comunità pescarese e offrire loro un punto di riferimento all’interno dell’amministrazione comunale».

Il giuramento di fedeltà alla Repubblica è un atto di alto valore simbolico, oltreché giuridico, con il quale si diventa a tutti gli effetti parte integrante della comunità nazionale, si acquistano diritti ma anche doveri verso la collettività. È importante per i neo cittadini italiani conoscere gli elementi essenziali della storia e della cultura del Paese, nonché i principi su cui si fonda la società italiana. Per questo motivo il sindaco Carlo Masci, che ha portato questa mattina il suo saluto e consegnato personalmente alcune delle dodici pergamene di conferimento della cittadinanza italiana, ha ritenuto importante donare a coloro che hanno acquisito lo status di cittadini italiani una copia della Costituzione della Repubblica, strumento che permette la piena e completa conoscenza dei valori costitutivi e rappresentativi dell’identità del nostro Paese e delle sue articolazioni, nonché condizione per vivere con assoluta libertà e pienezza di partecipazione la vita democratica.