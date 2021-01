Accolta dalla conferenza delle Regioni la proposta di Marsilio per far tornare ad allenare i maestri di sci

La Conferenza delle Regioni nella riunione di oggi 28 gennaio ha approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche, condividendo e riprendendo anche la richiesta avanzata dal presidente Marsilio riguardante la possibilità di utilizzare gli impianti per permettere ai maestri di sci di allenarsi. Le linee guida saranno inviate ai ministri Boccia e Speranza e al Cts che ne valuteranno la bontà con la successiva pubblicazione come Faq del Governo per i cittadini.

Marsilio aveva scritto a Bonaccini, presidente della Conferenza, per ottenere il riconoscimento che avrebbe permesso ai maestri di sci di potersi allenare e mantenere quella forma necessaria per poter riprendere l’attività professionale non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Il presidente ha aggiunto:

Allenarsi per esercitare al meglio il proprio lavoro rappresenta una parte significativa e integrante dell’aggiornamento professionale dei maestri di sci loro rappresentano il primo approccio con la neve degli allievi ed è quindi opportuno che possano mantenere un adeguato livello di ‘performance’. Adesso rimaniamo in attesa, sperando che il consiglio dei ministri avalli la nostra richiesta

Ricordiamo che il 15 febbraio è prevista la riapertura degli impianti sciistici in Italia come previsto dal decreto del Governo attualmente in vigore.