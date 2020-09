Speculazioni sulle condizioni di salute di Acerbo: "Qualunquismo senza fondamento"

Dopo aver ricevuto molti messaggi di solidarietà sia dal mondo della politica sia da parte di semplici cittadini, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo torna a farsi sentire con un altro post su Facebook in cui ringrazia tutti per la vicinanza che gli è stata espressa dopo aver ufficializzato la sua positività al Covid 19.

Al tempo stesso, però, Acerbo non manca di evidenziare alcune fastidiose speculazioni che sono girate sui social in merito alle sue reali condizioni di salute. Queste le parole dell'ex parlamentare: "Infermiere mi dice che ha letto sui social che sarei stato ricoverato in quanto "politico" solo per un po' di febbre. La cosa dà più fastidio a loro che a me. La dottoressa commenta che la gente non sa di cosa parla, che sono con l'ossigeno etc. A me farebbe piacere che per una volta il qualunquismo avesse un fondamento. Purtroppo no".