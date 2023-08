Comunità energetiche, scuole efficienti e manutenzione quotidiana nel primo semestre 2023 di Pescara Energia: "La città sta diventando ecosostenibile"

Un lavoro su tanti e importanti fronti quello condotto dalla società pubblica Pescara Energia nei primi sei mesi del 2023, che ha presentato venerdì 25 agosto il bilancio delle attività del primo semestre dell'anno in corso. Presenti fra gli il sindaco Carlo Masci, l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli, il presidente di Pescara Energia Giuliano Diodati e l'ingegnere Giovanni Caruso del reparto tecnico.

Il sindaco Masci ha voluto ringraziare tutto il personale che lavora in Pescara Energia, una realtà pubblica di eccellenza dai vertici dirigenziali fino agli operai e tecnici che ogni giorno si spendono lungo le strade e le piazze della città per garantire la massima efficienza degli impianti di illuminazione. Una manutenzione costante, accurata, che si basa anche e soprattutto sulle segnalazioni che arrivano dai cittadini in tempo reale in caso di disservizi. Spiccano gli interventi fatti sulla rete dell'illuminazione con 24 mila lampioni a led di ultima generazione e 270 quadri elettrici, con 3.405 interventi di cui 1.650 su singoli lampioni, 1.675 strade rimaste temporaneamente al buio. Lavori anche sul potenziamento della rete con 300 nuovi pali compresi quelli nel parcheggio del tribunale. Masci, assieme al vicesindaco Santilli, ha anche evidenziato come tutte le fontane della città, in molti casi riqualificate dopo anni di abbandono, ora siano non solo perfettamente illuminate grazie a Pescara Energia ma hanno anche giochi di luce davvero suggestivi apprezzati dai cittadini e dai turisti.

Grande lavoro per Pescara Energia anche per la manutenzione di tutte le proprietà immobiliari del Comune compreso il palazzo del municipio, per una superficie complessiva di 210 mila metri quadrati tra cui 125 mila metri quadrati per edifici scolastici, 37 mila per uffici pubblici, 30 mila per impianti sportivi, 18 mila fra mercati e musei con 530 interventi in sei mesi di cui 160 nelle scuole, 80 in uffici pubblici, 60 per impianti sportivi e 30 edifici di residenza pubblica. A tal proposito, il vicesindaco Santilli ha evidenziato il lavoro per migliorare dal punto di vista energetico gli impianti sportivi della città, che sono oggetto da mesi di interventi di riqualificazione anche dal punto di vista dell'accessibilità, della sicurezza e delle attività sportive da poter svolgere, un'attenzione particolare che l'amministrazione Masci sta riservando all'ambito dello sport che sta regalando grandi soddisfazioni.

Sono invece 97 gli interventi svolti sui semafori cittadini, per un totale di 28 impianti e 15 sui contabici. Nel 2023 saranno completati interventi di riqualificazione sugli impianti in corso Umberto, via Raffaello e via Fontanelle. Il sindaco ha ricordato l'attivazione di un nuovo impianto di filodiffusione di 3km dallo stabilimento Le Naiadi nella zona nord del lungomare al ponte del Mare lato sud fino al teatro D'Annunzio e integrato con l'impianto esistente per permettere tramite una sigla nell'urban box in piazza Salotto la trasmissione della web radio con musica e messaggi istituzionali.

Il presidente Diodati ha spiegato che il lavoro di Pescara Energia non è solo quello della manutenzione, ma anche della progettazione e programmazione per arrivare ad avere una città smart, moderna e sostenibile dal punto di vista energetico. Per questo, sono stati installati impianti fotovoltaici di ultima generazione su 8 scuole e 2 strutture sportive. Si tratta della scuola media Rossetti, la scuola media Ilaria Alpi, la scuola media Montale, la scuola elementare e materna Renzetti, la scuola elementare e materna di via colle Pineta, la scuola elementare e materna piano T, la scuola elementare e materna Bosco, la scuola elementare di via Anelli oltre al palazzetto dello sport Giovanni Paolo II e il bocciodromo di via Orfento. L'obiettivo è quello di avere energia pulita e un risparmio per la collettività sulle spese. E per questo, il 27 ottobre sarà presentata ufficialmente con un convegno la prima comunità energetica cittadina, un modello all'avanguardia ormai arrivato alle ultime battute per la parte burocratica e che fra qualche mese diventerà concreto, con centinaia di adesioni di utenti già arrivate in questi mesi.