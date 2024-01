Nata anche in città la prima comunità energetica (Cer) di Pescara Energia

Nuovo importante passo per le comunità energetiche cittadine. Il 10 genaio scorso, davanti al notaio Italo De Benedittis, è stata costituita ufficialmente la prima comunità supportata da Pescara Energia sul territorio comunale. Dopo la firma del ministro e in attesa della pubblicazione del decreto attuativo da parte del dicastero riguardante la disciplina delle comunità energetiche, è stata costituita la Cer Pescara dai re soci fondatori: il Sindaco Carlo Masci per il Comune di Pescara, l’amministratore di Pescara Energia Giuliano Diodati e il presidente dell’associazione Arda Liliana Profeta. Pescara Energia ha spiegato:

"Da adesso in poi sarà avviato l’iter amministrativo per la messa in opera e l’attivazione concreta delle configurazioni tecniche necessarie all’ottenimento degli incentivi per il consumo condiviso di energia rinnovabile.

Sono tanti i benefici ambientali che l’intera iniziativa porterà sia al territorio, che ai cittadini, oltre che rappresentare un concreto risparmio per le imprese e per le famiglie del territorio. Tutto questo con grande soddisfazione dell’attuale amministrazione comunale e del sindaco Carlo Masci. Il Comune ha avuto un grande rilievo in questa avventura, fornendo gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare gli impianti. Grazie al progetto CerPescara, sono stati già realizzati diversi impianti fotovoltaici su scuole e strutture sportive, collocando il comune di Pescara tra i primi enti pubblici ad essere promotore nella diffusione delle comunità energetiche."

Ricordiamo che Città Sant'Angelo da qualche mese ha già costituito la sua prima comunità energetica mentre il Comune di Montesilvano ha avviato l'iter propedeutico per arrivare ad avviare il progetto anche nel suo terrritorio comunale.