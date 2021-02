Focolai sotto controllo: revocata la zona rossa in 4 Comuni dell'Aquilano, ma non ad Ateleta

Buone notizie per Campo di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi e Roccacasale. Il provvedimento è stato firmato ieri, 26 febbraio, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con l'ordinanza numero 10. Ecco che cosa è stato deciso dal governatore

È stata già revocata la mini zona rossa che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, aveva disposto in quattro Comuni dell'Aquilano, per la precisione Campo di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi e Roccacasale, che tornano dunque in zona arancione.

Il provvedimento è stato firmato ieri, 26 febbraio, con l'ordinanza numero 10 che parla di "controllo dei focolai in fase di spegnimento", non riscontrando più, di conseguenza, il bisogno di adottare restrizioni maggiormente rigide rispetto al resto del territorio provinciale.

Non beneficia della stessa decisione, invece, il Comune di Ateleta, che resterà in zona rossa fino al prossimo 7 marzo.