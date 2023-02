Sono 176 i comuni montani abruzzesi che usufruiranno di agevolazioni e misure contro lo spopolamento

La giunta Marsilio ha approvato la delibera, proposta dall'assessore Pietro Quaresimale, riguardante l'elenco dei comuni da ammettere alle misure ed agevolazioni previste dalla legge regionale 32 del 2021 per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna. Quaresimale ha fatto sapere che sono 176 i comuni che potranno beneficiare di questi aiuti, con popolazione inferiore ai 200 residenti o inferiore ai 3.000 residenti purché abbia fatto registrare cali superiori alla media regionale negli ultimi 5 anni.

“Il numero elevato dei comuni che beneficeranno della legge regionale è la testimonianza evidente dell’attualità della legge 32 che prevede misure concrete contro lo spopolamento”, dice l’assessore Quaresimale. “Questo elenco verrà aggiornato anno dopo anno in base alle rilevazioni Istat. L’importante in questa fase è individuare i territori e le popolazioni che potranno beneficiare delle misure agevolative. Tra queste, è il caso di ricordare, figura l’assegno di natalità, un contributo economico annuo massimo di 2500 euro da erogare mensilmente fino al compimento del terzo anno di età del nuovo nato; oppure un contributo per i nuovi residenti che può arrivare fino a 7500 euro in tre anni. Si tratta di misure concrete che hanno come potenziali destinatari le famiglie dei 176 comuni”.

Andando ad analizzare i dati, 159 comuni hanno popolazione fino a 3.000 residenti ma con tassi di calo demografico superiori alla media regionale e 17 comuni con popolazione fino a 200 residenti. Tutti i comuni montani censiti hanno avuto cali demografici nell’ultimo quinquennio; unica eccezione è Santo Stefano di Sessanio che fa registrare un +0,9%.