Anche il Comune di Torre de' Passeri in prima fila per le comunità energetiche

Nasce a Torre de' Passeri il progetto Comunergia che permetterà alla comunità torrese di partecipare al “Bando comunità energetiche del Fondo nazionale complementare al Pnrr aree sisma 2009 e 2016” che prevede contributi fino al 100% a fondo perduto. L'amministrazione comunale ha avviato fin da subito incontri, sopralluoghi e tavoli tecnici per portare più informazioni possibili alla cittadinanza e alle famiglie con un'assemblea pubblica nell'aula consiliare del municipio molto partecipata: Il risultato ha superato le aspettative, quasi 200 domande di adesione di privati presentate allo sportello di progetto attivato dopo la manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del comune, oltre alle decine di adesioni provenienti dalle imprese attive sul territorio.

Il progetto permetterà un risparmio in termini di spese, attenzione all'ambiente e compartecipazione, anche per le imprese che potranno lavorare con maggiore serenità abbassando notevolmente la voce di spesa delle bollette. Il sindaco Giovanni Mancini:

"Stiamo completando il percorso che abbiamo avviato con il coinvolgimento dei privati e delle imprese con l'obiettivo di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ci siamo posti l'ambizioso obiettivo di realizzare, con un finanziamento a fondo perduto, impianti su immobili pubblici e privati, in unico progetto, in modo dare una risposta concreta e un taglio al caro bollette oltre a prestare maggiore attenzione all ambiente. Associarsi in una comunità che permette di produrre energia da fonti rinnovabili, rappresenta l’opportunità che lega cittadini, imprese e amministrazione pubblica. La costituzione della comunità energetica permetterà di abbassare i costi, ridurre le spese consentendo agli utenti di condividere due obiettivi: benessere economico e sociale."