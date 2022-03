Anche il Comune di Spoltore aderisce all'Ora della Terra: niente luci per un'ora nell'atrio comunale

Anche quest'anno il Comune di Spoltore partecipa ed aderisce all'iniziativa globale l’Ora della Terra (Earth Hour), la manifestazione globale promossa dal WWF per la lotta ai cambiamenti climatici. Come in tutto il mondo, le luci si spegneranno dalle 20.30 alle 21,30 e nella città del Pescarese saranno spente le luci dell'atrio comunale, come spiega l'assessore comunale Roberta Rullo ricordando che l'obiettivo è sensibilizzare i cittadini ai temi del cambiamento climatico, produzione di energia e sviluppo economico. La consigliera Angela Scurti ha aggiunto che mai come in questo periodo questi temi sono fondamentali, viste le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucrania:

"Earth Hour è un evento senza frontiere, che unisce le persone sulla Terra per vincere la sfida climatica. In un momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti una grande azione globale in grado coinvolgere persone in tutti i paesi del mondo è, in sé, un messaggio di pace e solidarietà: perché solo insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti".

In Italia, tra i tanti luoghi simbolo, luci spente per il Castello Sforzesco e la Torre del Filarete a Milano, mentre a Roma rimarranno al buio per un’ora Castel Sant’Angelo, il Colosseo e la basilica di San Pietro al Vaticano, insieme alle facciate di Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi con il Cortile d’Onore. A Firenze luci spente per un’ora a Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, al duomo, alla basilica di Santa Croce, alla Torre di Arnolfo, all’Abbazia di San Miniato al Monte, sulla statua del David di Michelangelo in piazza della Signoria, a palazzo Sacrati Strozzi e a palazzo Medici Ricciardi.

A Torino invece luci spente Mole Antonelliana e le luci dei ponti sul fiume Po. Al buio per un’ora anche piazza San Marco, nella città ‘simbolo’ dei cambiamenti clim