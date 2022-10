Il Comune di Spoltore a lavoro con tutti quelli del distretto per un piano sociale che risponda alle esigenze di tutti

Iniziato a Spoltore il lavoro dell'amministrazione per definire il piano sociale distrettuale 2023-2025. Il primo incontro del personale dei servizi sociali del Comune è stato con gli enti del terzo settore che collaborano con l'ambito cui è seguita la conferenza dei sindaci.

L'obiettivo, spiega il sindaco Chiara Trulli “è comprendere le necessità di tutti. C'è un'utenza che ha esigenze diverse anche per via della differente posizione geografica”. Spoltore, infatti, è capofila di un ambito sociale che comprende i Comuni di Città Sant'Angelo, Cepagatti, Pianella, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Elice, Nocciano, Rosciano, Civitaquana, Catignano e Brittoli. A livello d'ambito vengono coordinati i piani di zona e i servizi socio-assistenziali.

“La stesura del piano sociale distrettuale è un momento importantissimo di condivisione e concertazione, in primis nell'ascolto del bisogno - aggiunge l'assessore comunale alle politiche sociali Nada Di Giandomenico - . Sono davvero soddisfatta degli incontri di lavoro che insieme stiamo portando avanti per avere un documento quanto più possibile rispondente alle necessità dei nostri concittadini, aderente ad ogni territorio, per essere sempre pronti e capaci di dare risposte alle domande dei bisogni delle nostre comunità”. L'obiettivo, proseguono sindaco e assessore, è dare vita a un sistema di “rete sensibile” dove ogni competenza venga promossa al servizio dell'altro e delle fragilità. “Ringraziamo i sindaci dell'ambito metropolitano 16, gli uffici tecnici, associazioni e cooperative sociali che collaborano con noi – conclude Di Giandomenico - . Un grazie particolare lo rivolgo alla responsabile dei nostri servizi sociali Silvia Di Giosaffatte, al suo staff, e a Maria Rosaria D'Apote, assistente sociale responsabile Pua”.