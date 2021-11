Assegnati dal Comune di Spoltore i buoni del piano famiglia 2020

Assegnati i fondi stanziati per il piano famiglia 2020 dal Comune di Spoltore. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale alle politiche sociali Roberta Rullo, aggiungendo che Spoltore ha fatto da capofila nell'ambito sociale 16 coinvolgendo anche i cittadini residenti a Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano. I buoni sosterranno la natalità con voucher servizio e fornitura da utilizzare per beni di prima necessità per la mamma e per il bambino, o copertura di servizi per prima infanzia, come lo spazio bambini, il centro per bambini e famiglie, la ludoteca.

"Ringrazio come sempre gli uffici per l'eccellente lavoro che fanno, anche per quanto riguarda l'attività di monitoraggio delle esigenze e di controllo sulle nostre segnalazioni. Siamo molto attenti alle situazioni di difficoltà, acutizzate in questo momento storico. Nell'occasione l'agevolazione ha riguardato famiglie con Isee inferiore a 8000 euro e un minore di età compresa tra 0 e 36 mesi: tutte le domande presentate regolarmente sono state accolte, non ci sono aventi diritto rimasti esclusi, segno di una adeguata copertura finanziaria dell'avviso. Va evidenziata anche la capacità degli uffici, che l'hanno veicolato nella maniera migliore."

Complessivamente sono stati distribuiti 65 buoni da 250 euro ciascuno, ripartiti nei comuni in proporzione alla popolazione infantile. Alle famiglie verrà accreditato il bonus direttamente sul conto corrente segnalato nella giornata di oggi 15 novembre.