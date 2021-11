Pubblicato dal Comune di Spoltore il bando per il contributo agli affitti per chi ha avuto danni economici dal Covid

Pubblicato dal Comune di Spoltore l'avviso per l'assegnazione di contributi per gli affitti, destinati a famiglie e persone con Isee inferiore ai 35 mila euro, ma solo se la pandemia da Covid ha portato ad una perdita di reddito superiore al 25%. L'assessore Stefano Burrani ha illustrato i dettagli del bando che prevede un tetto per beneficiario di 3.100 euro:

"Chi ha subito una perdita di reddito consistente causa Covid potrà avere un contributo per un numero di mesi affitto fino a 6, con un tetto di 3.100 euro. La data ultima per presentare domanda è il 15 gennaio 2022. In passato era il 15 dicembre ma abbiamo deciso di dare più tempo ai cittadini, anche considerando la vicinanza delle festività natalizie. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e la disponibilità a questa nuova tempistica". L'anno di locazione di riferimento è il 2020 per immobili ad uso abitativo e riguarda i residenti nel comune di Spoltore con regolare contratto di locazione, registrato e per abitazione principale.

Alla presentazione del bando dovranno essere allegate anche le fonti reddituali dell'eventuale nucleo familiare. Per poter accedere al fondo in fascia A è necessario che il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (Ise), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non sia superiore a due pensioni minime Inps per l' anno 2020 (13.391,80). L'incidenza del canone sul reddito non deve invece risultare inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a 3.100 euro. Si è invece in fascia B purché il reddito annuo complessivo (Isee) non superi i 15.853,63 euro. Il reddito convenzionale è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’Isee, che non deve essere superiore a 18.000 euro annui e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione non deve essere inferiore al 24%.

In ogni caso non deve superare i 2.325 euro. I limiti reddituali previsti nelle due fasce sono innalzati del 25% qualora nel nucleo familiare risulti la presenza di persone disabili o ultrasessantacinquenni. La perdita di reddito causa Covid sarà invece verificata attraverso un'autocertificazione. Tutti i dettagli sul sito dell'ente comunale www.comune.spoltore.pe.it