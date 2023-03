Il Comune di Rosciano partecipa a sette bandi Pnrr per digitalizzare i servizi

Il Comune di Rosciano punta sulla digitalizzazione dei servizi e partecipa a ben sette bandi di fondi Pnrr per un totale complessivo che ammonterà a 226 mila euro. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che ormai sono in dirittura d'arrivo le verifiche ministeriali per i primi quattro bandi relativi a "Adozione App Io" per comunicare anzitempo al cittadino le prossime scadenze, "Abilitazione al Cloud" per la protezione dei dati informativi dell'ente compresi quelli sensibili, "Esperienze del cittadino nei servizi pubblici" con il potenziamento del sito del comune dando la possibilità con il proprio speed di presentare più istanze direttamente da casa, e le "Piattaforme per le notifiche digitali" con lo scopo di implementare la qualità, la praticità e la tempestività dei servizi. L'obiettivo è rendere l'esperienza per i cittadini sempre più semplice e rapida, forendo quasi tutti i servizi che gli uffici comunali mettono a disposizione direttamente online. Il sindaco Simone Palozzo:

"Da Roma, quindi, sono in arrivo nei prossimi mesi i primi 170mila euro per un settore in cui la giunta Paolozzo ha da sempre creduto. Si attendono buone notizie per l'immediato futuro anche dai restanti capitolati su cui si è lavorato negli ultimi tempi con impegno e convinzione, dalla "Adozione alla piattaforma Pagopa" alla "Piattaforma digitale nazionale dati" fino ad arrivare allo "Spid Cie". Nel settore della digitalizzazione ci crediamo da sempre ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti devo ringraziare l'ufficio ragioneria, ed in particolare Quintilio Pignoli e Settimio Speranza, per la competenza dimostrata e sono fiducioso che a presto miglioreremo ancora di molto i servizi per i nostri concittadini che già hanno dimostrato in tal senso di gradire gli sforzi dell'amministrazione comunale".