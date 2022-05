Il Comune lancia un questionario online per i cittadini sui servizi digitali offerti dall'ente

Il Comune di Pescara ha reso disponibile al link https://www.comune.pescara.it/node/4310 un'indagine conoscitiva per conoscere l'opinione degli utenti e cittadini sui servizi online offerti. Il questionario sarà disponibile fino al 20 maggio prossimo. L'obiettivo è migliorarne l'efficienza e l'offerta, per venire incontro alle esigenze che i cittadini indicheranno nel questionario.

"L’obiettivo è lavorare insieme, per creare valore comune e per avviare politiche d'innovazione che rispondano a esigenze concrete e realmente sentite dagli utenti. Il questionario è uno strumento utile per conoscere che cosa pensano i cittadini dei servizi digitali che utilizzano, ma anche per indagare le prassi di accesso (quante volte si accede a servizi on line, quali servizi sono maggiormente utilizzati), i punti di forza e i limiti dei servizi digitali offerti."

Per la realizzazione del questionario, il Comune di Pescara si è avvalso della collaborazione di FpaA e della partecipazione a ICity Club che mette a disposizione delle amministrazioni strumenti di confronto sui temi della trasformazione digitale e sviluppo urbano.