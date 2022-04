Il Comune punta ai fondi del Pnrr per la riqualificazione del bocciodromo e per un nuovo palazzetto polivalente ai Colli

Due importanti progetti dell'amministrazione comunale Masci per il settore degli impianti sportivi cittadini sono stati presentati questa mattina, nell'ambito della partecipazione ai bandi del Pnrr dedicati a questo genere di opere pubbliche. L'obiettivo è quindi ottenere le risorse per riqualificare il bocciodromo del quartiere Zanni, e realizzare un nuovo palazzetto polifunzionale in zona Colli. A presentare i due progetti il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, i consiglieri comunali Alessio Di Pasquale e Fabrizio Rapposelli e Fabrizio Toro in rappresentanza dell’Amatori Basket Pescara. Il primo progetto è dunque una rigenerazione di impianti già esistenti, mentre il secondo è la costruzione ex novo di una nuova struttura.

Per la riqualificazione del bocciodromo a Zanni, si tratta di un investimento da 800mila euro, che verrà recuperato e messo a disposizione delle società cittadine, in questa prima fase si è ipotizzato di prendere in considerazione basket, pallavolo e arti marziali (il cronoprogramma, in caso di concessione del finanziamento, prevede l’affidamento delle opere a marzo 2023 e conclusione dei lavori a gennaio 2026). Per la costruzione invece del palazzetto polivalente ai Colli, si tratta di una superficie di 7200 metri quadrati per un finanziamento da circa 3 milioni di euro (con campi per basket, pallavolo e calcio a 5), in via Di Girolamo, dove l’ente ha appena riacquisito a questo scopo dall’Amatori Basket la piena disponibilità di un’area di 14mila metri quadrati. Per i due impianti sportivi il tetto massimo di finanziamento è dunque di 3,8 milioni di euro, di cui 3.5 milioni di euro provenienti dal Pnrr e 300mila euro da un finanziamento Bei (Banda europea degli investimenti)

Entrambi i progetti prevedono l'efficientamento energetico con prestazioni elevate degli impianti da realizzare, e nel nuovo palazzetto è previsto un percorso-salute esterno con diverse “stazioni fitness” e una parete per l’arrampicata sportiva. Anche per il palazzetto alle spalle degli ex Gesuiti la consegna dei lavori avverrebbe a marzo 2023, la conclusione dei lavori a gennaio 2026. Il sindaco Masci ha commentato:

"Se oggi abbiamo questa prospettiva d’intervento ai Colli dobbiamo ringraziare la lungimiranza e la disponibilità dell’Amatori Basket che ha ceduto all’amministrazione il diritto di superficie di cui disponeva su quel terreno. Il ringraziamento è doppio, se si pensa che i tempi per inoltrare l’istanza di finanziamento erano molto stretti e grazie a Fabrizio Toro siamo riusciti a sottoscrivere molto velocemente l’atto pubblico necessario. Rivolgo quindi all’Amatori Basket un pubblico riconoscimento"

L'assessore Martelli invece ha sottolineato come l'idea di base sia quella di garantire ai pescaresi un’offerta globale per la pratica di ogni tipo di disciplina: "L’attività sportiva e il movimento sono infatti necessari al benessere fisico, ma con il palazzetto dei Colli creeremmo in particolare un luogo molto importante di inclusione e aggregazione sociale." Il consigliere Di Pasquale infine evidenzia come l'impianto in via Di Girolamo sia un esempio di attenzione sui quartieri mentre Fabrizio Toro si è detto fiducioso nell’azione dell’amministrazione comunale di Pescara affinché vengano superate tutte quelle difficoltà, e tra queste i due anni di pandemia, che hanno impedito di costruire su quell’area le strutture sportive desiderate.