Il Comune di Pescara studia provvedimenti utili per l'accesso al superbonus per le ristrutturazioni

La commissione comunale gestione del territorio, presieduta da Andrea Salvati, ha affrontato questa mattina la tematica riguardante la facilitazione per l'accesso al superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie. Presente anche l'assessore Del Trecco assieme al dirigente Silveri. Obiettivo dell'intervento è quello di perfezionare anche condoni già avviati e riconducibili alle leggi del 1985, 1994 e 2003 in particolare per fabbricati costruiti prima del 1967.

Tramite atti dirigenziali sono stati stabili i passaggi e le procedure che i proprietari degli immobili dovranno seguire per avere accesso ai fondi. nel luglio scorso, fra l'altro, la delibera di giunta numero 321 ha già prodotto importanti effetti per il rilancio edilizio a Pescara. Il nuovo percorso sarà più rapido e agevole, soprattutto in caso di mancata rispondenza fra lo stato di fatto e lo stato legittimato dalle concessioni edilizie. Salvati ha aggiunto: