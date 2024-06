Il Comune di Loreto Aprutino ricorda con due cerimonie la fucilazione di Carlo Bonfiglio

Due cerimonie pubbliche il 15 e 16 giugno a Loreto Aprutino per gli 80 anni dalla fucilazione di Carlo Bonfiglio, allievo ufficiale pilota catturato dai tedeschi e fucilato dal Battaglione San Marco nei pressi di Fonte d’Antò, in località Colle Stella. Due giorni dopo il suo corpo venne tumulato nel cimitero di Loreto Aprutino, dove riposa tuttora. Ad organizzare l'iniziativa il Comune di Loreto che, assieme al gruppo di cittadini che da anni ne mantiene viva la memoria, ricorderà Carlo Bonfiglio nei luoghi della cattura e della morte del giovane.

Sabato 15 giugno in piazza Garibaldi alle 9,30 la partenza per Fonte d'Antò a Colle Stella sul luogo dell'esecuzione dove si procederà con il decespugliamento dell'area. Domenica 16 giugno in via Cesare Battisti la deposizione di una corona d'alloro vicino alla lapide che ricorda Bonfiglio.