Il Comune cerca una nuova sede per l'associazione per disabili Sottosopra

L'amministrazione comunale al lavoro per individuare una nuova sede idonea per l'associazione di volontariato per disabili "Sottosopra", guidata dalla presidente Cristina Celsi. Presenti il sindaco Carlo Masci e l'assessore Maria Rita Carota, oltre ai rappresentanti dell'associazione che hanno potuto confrontarsi per la ricerca di una sede adeguata che possa permettere le tante attivitò di gruppo svolte dalle persone con disabilità. Masci ha dichiarato:

"Tra qualche mese, infatti, ristruttureremo l'immobile dove attualmente sono, in via Rubicone a san Donato per realizzare un asilo nido per 60 bambini. Durante la riunione abbiamo contattato il Presidente dell’Ater di Pescara, Mario Lattanzio, per chiedergli la disponibilità di alcuni locali ubucati sempre in zona, trovando come sempre grande attenzione da parte sua e volontà di piena collaborazione. Noi saremo sempre al loro fianco, così come al fianco di tutti coloro che hanno bisogno, per aiutarli a risolvere i problemi, con lealtà e sentimento. Se son rose fioriranno, ma sono molto fiducioso, la primavera è vicina."