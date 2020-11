Il Comune si prepara per l'ondata di maltempo in arrivo: scatta la pulizia di tombini e caditoie

Task force del Comune di Pescara per prevenire possibili allagamenti e disagi in città, in vista dell'allerta meteo prevista a partire da domani e che dovrebbe portare forti piogge fino a martedì primo dicembre. Giovedì si è riunito il coordinamento delle emergenze con la protezione civile, e quindi si è concordato di attivare alcune attività straordinarie ampliando le funzioni del Coc che comunque è già attivo per l'emergenza Coronavirus. Coinvolte le associazioni di protezione civile con pompe e idrovore, oltre alla pulizia di tombini e caditoie eseguita dai dipendenti di Ambiente Spa. Pronte anche le transenne in caso di chiusure o di problematiche legate al fiume. L'assessore Seccia ha dichiarato:

L'assessore Seccia: