Il Comune concede all'istituto Marconi i campi sportivi della struttura "Britti" per le attività motorie

Gli studenti del liceo Marconi di Pescara potranno seguire le lezioni di attività motoria nei campetti della struttura sportiva "Britti". Grazie all'accordo siglato fra il Comune e l'istituto superiore, questa mattina l'assessore comunale Adelchi Sulpizio ha consegnato le chiavi del campetto da calcetto e del campo da basket adiacente il centro polivalente “Monsignor Britti” in via Cesano (angolo cia Rio Sparto) alla preside Giovanna Ferrante.

Per via della ricostruzione dell’edificio scolastico del Liceo Statale Marconi, alcune classi dell’Istituto sono state dislocate presso il “Palazzo Fuksas” (sede Ex Fater) in Via A.Volta che si trova appunto vicino alla struttura. La dirigente scolastica ha richiesto l’utilizzo dei campi a esso adiacenti per permettere ai propri alunni il regolare svolgimento delle ore di educazione fisica e il Comune si è attivato subito per la concessione dei campi per le attività motorie dei ragazzi: