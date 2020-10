Il Comune annuncia l'intitolazione dei giardini davanti palazzo di città a Norma Cossetto

Saranno intitolati a Norma Cossetto i giardini antistanti il Comune di Pescara in piazza Italia. Lo ha confermato l'amministrazione comunale che ha fissato per lunedì 5 ottobre alle 11 la cerimonia d'intitolazione. I giardini quindi si chiameranno "Giardini Norma Cossetto" e rientrato nell'iniziativa "Una Rosa per Norma - vittima della violenza degli uomini e della guerra" ha preso le mosse dalla mozione proposta all’assemblea civica cittadina dai consiglieri comunali Carota, D’Incecco, Foschi e Salvati.

Il sindaco Masci ha commentato:

L’amministrazione comunale ha ritenuto di offrire alla città di Pescara - ha affermato il sindaco Carlo Masci - un’occasione di riflessione e di memoria perpetua in ricordo della figura di Norma Cossetto e della tragedia vissuta dagli istriani, fiumani e dalmati costretti nel secondo dopoguerra a lasciare le loro terre. Una vicenda che rappresenta ancora oggi una profonda e dolorosa ferita della storia italiana, che si conserva e si rinnova ogni anno, il 10 febbraio, nella ricorrenza del “Giorno del Ricordo”

Ricordiamo che Norma Cossetto è stata insignita l'8 febbraio 2005 dal presidente della Repubblica della medaglia d'oro al merito civile, con la seguenze motivazione:

Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. — Villa Surani (Istria) – 5 Ottobre 1943

L'Anpi Pescara, nei giorni scorsi, aveva criticato questa decisione aggiungendo che la storia non dev'essere utilizzata come strumento di propaganda politica.