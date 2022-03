"Una città per tuttƏ": venerdì il primo incontro per "Riaccendere la luce" su Pescara

“Una città per tutt?” è il nome scelto per il primo dei sette appuntamenti di “Politiche di felicità, una proposta per riconquistare Pescara partendo dalla qualità della vita di tutta la comunità”. Così nella presentazione dell'evento organizzato dal consigliere comunale Pd Giovanni Di Iacovo. Una scelta grafica, quella della “e” rovesciata non casuale: il simbolo sta a significare la desinenza neutra delle parole e infatti, al centro del primo incontro fissato per venerdì 7 marzo alle 18 presso la sala consiliare del Comune, ci sono proprio i diritti civili e di genere, le pari opportunità e l'inclusione sociale. “Riapriamo la partita – si legge nella pagina facebook -. Chi oggi governa Pescara ormai sta spegnendo la città da ogni punto di vista: sociale, culturale, economico e turistico. Riaccendiamo la luce!”. Per farlo l'idea è quella di creare un polo di aggregazione e confronto. “Nelle difficoltà della pandemia abbiamo cercato di difendere ciò che veniva smantellato ma ora che le nubi del covid si stanno diradando possiamo finalmente giocare in attacco con passione, belle idee e nuove energie – si legge ancora nel promo dell'evento - Torniamo a ritrovarci e a costruire una nuova stagione per la nostra città”.

A “Una città per tutt?” per tutt parteciperanno i più giovani esponenti delle associazioni per i diritti delle donne, dei migranti, dei diritti dei disabili e delle comunità Lgbtq+. Ospiti saranno Porpora Marscasciano, presidentessa della commissione pari opportunità della città di Bologna e protagonista da sempre delle lotte in Italia per i diritti di genere (al termine sarà proiettato il recentissimo film sulla sua vita) e Marco Furfaro, responsabile nazionale Pd per i rapporti con i movimenti e le associazioni. Interverrà Yassmen Khamas giovane imprenditrice e operatrice culturale, attivista del collettivo transfemminista Zona Fucsia, Simone Piccirilli, counselor professionista e attivista per l'inclusione delle persone con disabilità e la presidentessa di Arcigay Pescara Chiara Di Marcantonio. Non mancheranno i momenti musicali on la cantautrice Miriam Ricordi.